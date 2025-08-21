Autor de homicídio em Canarana é preso no Pará O autor do homicídio ocorrido no final de semana, no município de Canarana (823 km a leste de Cuiabá), foi preso no Estado do Pará,...

O autor do homicídio ocorrido no final de semana, no município de Canarana (823 km a leste de Cuiabá), foi preso no Estado do Pará, na quarta-feira (20.8), durante cumprimento de mandado judicial. O suspeito, de 38 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após investigação conduzida pela Delegacia de Canarana para esclarecer o crime. Diante da ordem judicial os policiais civis realizaram diversas diligências para localizar o foragido, o qual foi preso ao se apresentar na Delegacia de Polícia de Canaã dos Carajás (PA).

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: