Autor de homicídio no Boa Esperança tem prisão em flagrante convertida em preventiva

Em audiência de custódia, realizada nesta sexta-feira (11.4), a prisão em flagrante do autor do homicídio que vitimou Ney Muller Alves Pereira, na noite da última quarta-feira (09.4), no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá, foi convertida em preventiva. O autor do crime foi identificado após investigações conduzidas pelo delegado Edison Pick, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e se apresentou no final da tarde dessa quinta-feira (10.4), na especializada, na presença do seu advogado. Ele apresentou a arma de fogo e o veículo utilizado no momento do crime. O juiz João Bosco Soares da Silva, que presidiu a audiência de custódia, determinou, ainda, que, devido ao fato de o investigado ser advogado, ele seja encaminhado para a Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá), onde há estrutura adequada para recebê-lo. Saiba mais sobre este caso intrigante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e RF combatem descaminho de mercadorias estrangeiras no Paraná

