Autor do homicídio de comerciante em Barra do Garças é condenado pela Justiça Um homem, autor do homicídio de um comerciante de Barra do Garças, no ano passado, foi condenado a mais de 32 anos de reclusão. O executor...

