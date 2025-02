Autores de furto em oficina em Vila Rica são presos após serem localizados pela Polícia Civil no Pará Dois criminosos investigados pela Polícia Civil de Mato Grosso por envolvimento em crimes de furto tiveram mandados de prisão cumpridos... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois criminosos investigados pela Polícia Civil de Mato Grosso por envolvimento em crimes de furto tiveram mandados de prisão cumpridos, nesta segunda-feira (10.2), após serem localizados no Estado do Pará. Considerados foragidos da Justiça, os suspeitos estavam com mandado de prisão decretado pela Segunda Vara Criminal e Cível de Vila Rica. Os suspeitos tiveram as ordens de prisão decretadas com base em investigações da Polícia Civil, realizadas por meio da Delegacia de Vila Rica, que identificou o envolvimento deles em um furto ocorrido na noite de 20 de janeiro de 2025, em uma oficina mecânica na cidade. Na ocasião, foram subtraídos um veículo Fiat Uno, dois notebooks, 33 pneus de carro e diversas ferramentas. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar apreende 25 tabletes de maconha e prende três suspeitos por tráfico de drogas

Câmara de Cuiabá vai votar convocação da secretária de Saúde na quinta-feira

Projeto de lei aumenta pena para quem ofender autônomo durante o trabalho