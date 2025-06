Autores de roubo em casa de ex-prefeito de General Carneiro são presos pela Polícia Civil em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças (Derf-BG), elucidou dois crimes patrimoniais graves ocorridos no município, com a prisão, na última sexta-feira (06.6) de dois suspeitos, um homem e uma mulher, foragidos do estado de Goiás. O casal estava com mandados de prisão em aberto, ele por roubo e furto e ela por furto. A prisão foi realizada pela Policia Civil do estado de Goiás, na cidade de Rio Verde. A ação contou com apoio do Núcleo de Inteligência de Barra do Garças.

