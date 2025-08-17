Avaliações de Português e Matemática ocorrerão em 82 escolas de Cuiabá Vinte e oito mil estudantes das escolas municipais de Cuiabá, com idades entre 7 e 14 anos, serão submetidos, nos dias 18 e 19 deste...

Vinte e oito mil estudantes das escolas municipais de Cuiabá, com idades entre 7 e 14 anos, serão submetidos, nos dias 18 e 19 deste mês, a uma avaliação de Língua Portuguesa e Matemática. Trata-se de uma das etapas do programa Giro pela Aprendizagem, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação para avançar nas políticas de alfabetização infantil.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa educacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: