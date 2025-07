Avança diálogo sobre regularização fundiária com a comunidade 30 de Novembro A Prefeitura de Lucas do Rio Verde deu mais um passo importante no diálogo sobre regularização fundiária com a comunidade 30 de Novembro...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde deu mais um passo importante no diálogo sobre regularização fundiária com a comunidade 30 de Novembro. Um encontro realizado na manhã desta sexta-feira (18), na sede do Executivo Municipal, reuniu representantes da região com a Prefeitura. Participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Welligton Souto, a procuradora do Município, Derlise Marchiori e o secretário adjunto, Danilo Messias.

