Avança frente pela exploração de petróleo na Margem Equatorial

Momento MT |Do R7

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (29) a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil. De autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), o projeto de resolução (PRS 2/2025) segue agora para análise do Plenário.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: