Avança na Câmara projeto que garante indenizações a imóveis em área afetada por problemas de solo em Lucas Proposta altera Lei de 2022 e amplia prazo de isenção do IPTU até 2030; texto segue para votação em plenário Os vereadores integrantes... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h11 ) twitter

Proposta altera Lei de 2022 e amplia prazo de isenção do IPTU até 2030; texto segue para votação em plenário Os vereadores integrantes das comissões da Câmara de Lucas do Rio Verde analisaram na última semana e deram parecer favorável para o Projeto de Lei nº 013/2025, de autoria do Poder Executivo. A proposta altera dispositivos da Lei nº 3.430, de 2022, que trata da desapropriação e indenização de imóveis no bairro Veneza, área afetada por problemas no solo que comprometem a segurança das edificações.

Saiba mais sobre as mudanças propostas e o impacto na comunidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

