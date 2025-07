“Avançamos muito na organização da casa e trouxemos avanços significativos”, celebra secretária de Governo Carol ressaltou que a parceria do Executivo Municipal com Legislativo foi o diferencial e corroborou muito no equilíbrio da gestão... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h58 ) twitter

Carol ressaltou que a parceria do Executivo Municipal com Legislativo foi o diferencial e corroborou muito no equilíbrio da gestão pública “Desafiador, nos deparamos com muitos obstáculos, resistência de alguns, dados de uma gestão pública feita de maneira bastante peculiar e um caixa deficitário. Mas, com muita estratégia e planejamento, avançamos muito na organização da casa e trouxemos avanços significativos”, assim a secretária de Governo, Carol Mello – primeira mulher na história política local a assumir a Pasta – definiu e comemorou esses primeiros seis meses da gestão Flávia Moretti e Tião da Zaeli – ambos do PL.

