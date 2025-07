Avanço em monitoramento climático abre novas oportunidades para o agro

Momento MT |Do R7

O fortalecimento da base científica para mensurar a emissão de gases de efeito estufa (GEE) está no centro das novas estratégias ambientais do Paraná, que busca alinhar desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Na 1ª Conferência Brasileira de Inventariação de Gases de Efeito Estufa, realizada em Curitiba (capital do Paraná), nesta quinta-feira 24.07, o Estado apresentou um conjunto de programas e sistemas que já impactam diretamente a produção agrícola, a gestão de recursos hídricos e a conservação de ativos ambientais essenciais ao setor agropecuário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como o avanço no monitoramento climático pode transformar o agronegócio!

