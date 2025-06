Avanço na saúde: Hospital São Lucas inaugura ala Hemodinâmica A Prefeitura de Lucas do Rio Verde participou, nesta quinta-feira (26), da inauguração da Ala Dr. Ir. Nelso Antonio Bordignon no Hospital... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h56 ) twitter

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde participou, nesta quinta-feira (26), da inauguração da Ala Dr. Ir. Nelso Antonio Bordignon no Hospital São Lucas. A nova estrutura contempla a Unidade de Hemodinâmica, uma sala cirúrgica, uma estação de tratamento de esgoto e 14 novos leitos de UTI, sendo 10 adultos e 4 semi-intensivos. O investimento é de R$ 20 milhões, viabilizado com apoio e doações da comunidade luverdense.

Saiba mais sobre este importante avanço na saúde da região consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

