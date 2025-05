Avenida da Fé está recebendo nova iluminação no canteiro central

Momento MT |Do R7

O canteiro central da Avenida da Fé, localizado no bairro Tessele Junior, está recebendo iluminação e extensão de rede elétrica. A obra está sendo executada com recursos próprios da Prefeitura de Lucas do Rio Verde e a previsão de entrega das melhorias é final de julho deste ano.

