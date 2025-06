Avenida da FEB passa por grande operação de limpeza e revitalização Várzea Grande de Cara Nova: Via que foi a mais castigada pelas obras do antigo modal VLT, para a Copa do Mundo de 2014, agora vive... Momento MT|Do R7 20/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Várzea Grande de Cara Nova: Via que foi a mais castigada pelas obras do antigo modal VLT, para a Copa do Mundo de 2014, agora vive um novo momento, resgatando a autoestima do empresariado local. Mesmo em pleno ponto facultativo, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, está realizando uma ampla operação de limpeza e revitalização na Avenida da FEB, um dos principais corredores comerciais e de acesso ao Município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Rondonópolis lamenta falecimento de Arcibaldo Polizel

Prefeitura paga R$ 3,4 milhões e quita rescisões de servidores

Prefeitura de Cuiabá promove 3ª rodada de vacinação contra gripe em shoppings