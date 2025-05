Avenida do CPA funcionará com meia pista a partir deste sábado (24) A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) interditará a partir das 9h deste sábado (24), parte da Avenida Historiador Rubens...

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) interditará a partir das 9h deste sábado (24), parte da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Av. do CPA, sentido Centro-CPA, atendendo a uma solicitação do Consórcio Construtor BRT Cuiabá para execução de obras. O serviço deverá ser concluído em 8 dias e compreende o trecho que vai das proximidades do semáforo no Conselho Estadual de Educação até a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Para mais detalhes sobre as intervenções e como isso pode afetar seu trajeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: