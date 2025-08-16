Avenida dos Trabalhadores recebe mutirão de limpeza e manutenção A Avenida Dante Martins de Oliveira, popularmente conhecida como Avenida dos Trabalhadores, é o foco da operação de limpeza urbana...

A Avenida Dante Martins de Oliveira, popularmente conhecida como Avenida dos Trabalhadores, é o foco da operação de limpeza urbana realizada neste sábado (16) pela Prefeitura de Cuiabá. A ação, conduzida pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), integra o calendário semanal de atendimento a vias de grande fluxo da capital, que já contemplou avenidas como Miguel Sutil, Archimedes Pereira Lima, Palmiro Paes de Barros e a rodovia MT-251.

