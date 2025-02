Avenida Gonçalo Antunes de Barros recebe operação tapa-buraco

Momento MT |Do R7

Dando continuidade ao cronograma de recuperação viária, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, executou nesta quarta-feira (5), serviços de tapa-buraco na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no bairro Carumbé, região leste da capital. A ação contemplou toda a extensão da via, garantindo maior segurança para motoristas e pedestres, além de melhorar a durabilidade do pavimento.

Leia Mais em Momento MT: