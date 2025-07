Avenida Lions Internacional terá trecho interditado neste sábado (12) A Prefeitura de Rondonópolis informa a todos os condutores de veículos que neste sábado, 12 de julho, a partir das 6hs, a avenida Lions... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h57 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis informa a todos os condutores de veículos que neste sábado, 12 de julho, a partir das 6hs, a avenida Lions Internacional estará interditada no sentido bairro centro, no trecho que vai da rotatória da Avenida Paulista até a rua Ariadne Feltrin (rotatória do cemitério). O local já recebeu os serviços de limpeza, poda de árvores e tapa buracos durante a semana e agora precisa ser fechado para a aplicação do microrrevestimento asfáltico. Por este motivo, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) pede e colaboração dos condutores para redobrar a atenção se forem transitar pela avenida. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias será em agosto

