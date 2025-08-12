Avenida principal do bairro Paiaguás será totalmente recuperada após instalação de adutoras
A Rua 58, via principal do Bairro Paiaguás, em Várzea Grande, será totalmente revitalizada após a conclusão das obras de implantação de uma nova adutora de água potável, com 1.300 metros de extensão. A intervenção faz parte do conjunto de ações previstas para melhorar a infraestrutura do bairro e a qualidade de vida dos moradores.
