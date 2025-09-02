Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Avenida recebe serviços de drenagem, recapeamento e iluminação em Cuiabá

Nathany Gomes – Assessoria da vereadora Paula Calil Após indicação da presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Nathany Gomes – Assessoria da vereadora Paula Calil

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as melhorias na infraestrutura urbana!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.