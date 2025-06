Avenida Senador Metello será interditada para obras de drenagem

Momento MT |Do R7

A Avenida Senador Metello, no Porto será interditada para execução de obras de drenagem às 7h desta quinta-feira (19). A ação é necessário para serviço da Águas Cuiabá. As equipes irão trabalhar dias corridos, desde o feriado até a finalização. Estima-se que em uma semana a via seja liberada.

