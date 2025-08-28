Avenidas Marechal Rondon e Amazonas serão interditadas nesta sexta-feira (29) A Prefeitura de Rondonópolis alerta os condutores que, devido os serviços de recuperação e revitalização asfáltica, algumas vias da... Momento MT|Do R7 28/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h38 ) twitter

A Prefeitura de Rondonópolis alerta os condutores que, devido os serviços de recuperação e revitalização asfáltica, algumas vias da região central da cidade serão interditadas nesta sexta-feira, 29 de agosto. São elas: – Avenida Marechal Rondon, no trecho entre o sinaleiro (cruzamento) com a Rua José Barriga até a Rua Dom Pedro II. Essa interdição será feita desde as 7hs até as 17hs, retoma as 18hs e segue até as 22h30. – Avenida Amazonas, no trecho que vai do cruzamento com a Rua Dom Pedro II até a Avenida Francisco Félix. Os serviços serão realizados entre a 7 e as 17hs e das 18 às 22h30. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) pede a compreensão da população e ressalta que os condutores respeitem a sinalização indicativa presente nos locais das obras. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Comemoração do Dia da Independência será realizada em novo formato em Lucas do Rio Verde

