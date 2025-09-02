Logo R7.com
Avicultura lança campanha para estimular consumo de frango

A Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) lança nesta terça-feira (02.09), a quarta edição da campanha de incentivo ao consumo da carne...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) lança nesta terça-feira (02.09), a quarta edição da campanha de incentivo ao consumo da carne de frango e de valorização das marcas produtoras no Rio Grande do Sul. O objetivo é reforçar a presença da carne de frango na mesa do consumidor e apoiar a competitividade de quem produz no Estado.

