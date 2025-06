Bagattoli quer explicações do Banco da Amazônia sobre gastos com consultorias Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) informou que pedirá à Comissão de Assuntos...

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) informou que pedirá à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) depoimento do presidente do Banco da Amazônia (Basa), Luiz Cláudio Moreira Lessa, para falar sobre gastos do banco com consultorias. De acordo com o senador, houve gastos de R$ 183 milhões em 2023 pelo banco em consultorias. Bagattoli também disse que o Basa aplicou R$ 40 milhões no Banco Master, cuja venda ao BRB enfrenta empecilhos legais.

