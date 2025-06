Momento MT |Do R7

Bahia brilha e vence o São Paulo pelo Brasileirão Neste sábado, a Arena Fonte Nova foi palco de uma emocionante partida onde o Bahia venceu o São Paulo por 2 a 1, pela 11ª rodada do...

Neste sábado, a Arena Fonte Nova foi palco de uma emocionante partida onde o Bahia venceu o São Paulo por 2 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande destaque do jogo foi Willian José, que marcou os dois gols do Tricolor Baiano, enquanto Luciano descontou para a equipe paulista.

Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: