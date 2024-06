Bahia conquista vitória importante sobre o Vasco na Arena Fonte Nova

O Bahia manteve sua boa fase no Campeonato Brasileiro ao vencer o Vasco por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26.06), na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada da Série A. Com este resultado, o Tricolor Baiano chegou aos 24 pontos e assumiu a vice-liderança da competição. Por outro lado, o Vasco permanece com 10 pontos, próximo à zona de rebaixamento.

