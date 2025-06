Bahia goleia Red Bull Bragantino fora de casa e sobe ao G5 do Brasileirão

O Bahia confirmou sua excelente fase e aplicou uma goleada de 3 a 0 sobre o Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (13.06), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O triunfo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro foi construído com gols de Luciano Juba, um gol contra de Guilherme Lopes e um golaço de Michel Araújo, consolidando a ascensão do Tricolor de Aço na tabela.

