Bahia recebe R$ 877,5 milhões para fortalecer a agricultura familiar A agricultura familiar na Bahia receberá um investimento de aproximadamente R$ 877,5 milhões para ampliar a produção e melhorar as... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A agricultura familiar na Bahia receberá um investimento de aproximadamente R$ 877,5 milhões para ampliar a produção e melhorar as condições de vida no campo. O projeto Parceiros da Mata é uma iniciativa do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo do estado, com o objetivo de aumentar a renda dos pequenos produtores, fortalecer a segurança alimentar e ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico. Saiba mais sobre como esse investimento pode transformar a vida de milhares de agricultores consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara analisa proposta para descentralizar reforma agrária para os estados

Mapa revoga exigência de carimbo com prazo de validade em ovos

Projeto suspende decreto que regulamenta poder de polícia da Funai