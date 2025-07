Bahia vence Retrô-PE em duelo eletrizante pela Copa do Brasil

Momento MT |Do R7

Em uma partida movimentada e cheia de gols na Arena Fonte Nova, o Bahia superou o Retrô-PE por 3 a 2 nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor de Aço conquistou uma importante vantagem e jogará pelo empate na partida de volta, garantindo sua classificação para a próxima fase.

