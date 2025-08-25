Logo R7.com
Bahia vence Santos e afunda Peixe na luta contra o Z4

O Santos sofreu mais um duro golpe no Campeonato Brasileiro neste domingo. Atuando na Arena Fonte Nova, o Peixe foi superado pelo Bahia por 2 a 0, em partida válida pela 21ª rodada da competição. Os gols de Luciano Juba e Lucho Rodríguez carimbaram a vitória do Tricolor de Aço, que segue em ascensão, enquanto o Alvinegro Praiano flerta perigosamente com a zona de rebaixamento sob o olhar atento de seu recém-contratado técnico, Vojvoda.

