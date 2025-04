Bairros de Rondonópolis têm abastecimento de água comprometido nesta segunda-feira

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) informa que uma falha elétrica na bomba do poço P60 UFR provocou a paralisação do sistema de abastecimento em parte da cidade nesta segunda-feira (28). De acordo com Sanear, equipes técnicas já estão no local trabalhando na manutenção do equipamento, mas, até o momento, não há previsão para a conclusão do serviço. Durante esse período, os bairros Granville, Parque Sagrada Família, Sunflower, Cidade de Deus, Parque São Jorge, Parque dos Lírios, Laranjeira e Porto Ferreira podem enfrentar interrupções no abastecimento ou baixa pressão nas torneiras. O Sanear orienta os moradores dessas regiões a fazerem o uso consciente da água, evitando desperdícios, até que o serviço seja restabelecido. A autarquia reforça que está empenhada para resolver o problema o mais rápido possível e pede a compreensão da população.

