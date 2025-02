Baixinha alerta que vereadores precisam indicar serviços e não fazer palco em cima do trabalho alheio 25/02/2025 Baixinha alerta que vereadores precisam indicar serviços e não fazer palco em cima do trabalho alheio Da Assessoria – Vereadora...

25/02/2025 Baixinha alerta que vereadores precisam indicar serviços e não fazer palco em cima do trabalho alheio Da Assessoria – Vereadora Baxinha Giraldelli A vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) alertou os vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá sobre vários bairros com asfaltos esburacados que precisam de indicação parlamentar para que seja feito o serviço de manutenção. Segundo a vereadora, alguns parlamentares precisam desfocar da política e caminhar por Cuiabá, que tem mais de 100 bairros oficiais com diversos problemas que necessitam da presença do poder público.

Saiba mais sobre a posição da vereadora e a situação em Cuiabá no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: