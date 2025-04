Baixinha cobra suporte da Prefeitura para pequenos produtores conquistarem selo de qualidade

Momento MT |Do R7

Na tarde desta segunda-feira (14), a vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) presenciou uma ação da Vigilância Sanitária do município, que exigia o selo de qualidade dos produtos comercializados por pequenos produtores na feira móvel, realizada em frente à Prefeitura de Cuiabá.

Saiba mais sobre a importância do suporte aos pequenos produtores e as críticas da vereadora acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

