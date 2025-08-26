Baixinha destaca incentivo ao esporte em campeonato de futebol dos feirantes
Larissa Malheiros – assessoria Vereadora Baixinha Giraldelli  Empenhada em incentivar o esporte, a vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) esteve presente à final do 18° Campeonato dos Feirantes do Mercado do Porto. O time apadrinhado por ela, o “Fortaleza”, se consagrou campeão. O torneio foi realizado na noite dessa segunda-feira (25), no campo do Mercado. Presente também ao evento, o deputado estadual Eduardo Botelho (União). Para saber mais sobre o evento e a importância do esporte para os feirantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
