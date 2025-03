Baixinha destaca políticas públicas para mulheres durante solenidade

A vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) realizou, na manhã de segunda-feira (17), na Câmara Municipal, a entrega de moção de aplausos para cerca de 50 mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, ocorrido no dia 8 de março. Durante a solenidade, a parlamentar destacou a relevância de elevar o valor feminino em todas as ocasiões. Além disso, citou a importância de políticas públicas que garantam os direitos da mulher na sociedade.

