11/02/2025 Baixinha e presidente do TCE fortalecem combate à violência contra mulher

A vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Sérgio Ricardo, para debater a capacitação das mulheres na política como estratégia de enfrentamento à violência contra mulher.

