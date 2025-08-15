Baixinha Giraldelli apresenta projeto para que apenas agentes de trânsito apliquem multas no estacionamento rotativo Larissa Malheiros – assessoria Vereadora Baixinha Giraldelli Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (14), a vereadora Baixinha...

Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share