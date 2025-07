Baixinha realiza reconhecimento de imóveis visando futura regularização fundiária

Momento MT |Do R7

Larissa Malheiros – Assessoria da vereadora Baixinha Giraldelli Com o objetivo de garantir o direito à moradia por meio da titularização fundiária, a vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) realizou, juntamente com a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá, Michelle Almeida Dreher Alves, visitas técnicas a quatro regiões do Grande Pedra 90 para analisar a situação dos imóveis.

