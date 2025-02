Baixinha rebate deputada e afirma que 17/02/2025 Baixinha rebate deputada e afirma que ” burocracia não pode estar acima da necessidade do povo” Da Assessoria – Vereadora... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

17/02/2025 Baixinha rebate deputada e afirma que ” burocracia não pode estar acima da necessidade do povo” Da Assessoria – Vereadora Baixinha Giraldelli A vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) destaca que a burocracia para que emendas federais sejam encaminhadas para Cuiabá travam o processo de desenvolvimento da cidade. A parlamentar entende que existam normas legais que são exigidas, mas pontua que os parlamentares federais, sejam deputados ou senadores, precisam ajudar a acelerar esses recursos e não criar mais regras. Para mais detalhes sobre a declaração da vereadora e a situação em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Botelho inaugura obras em Arenápolis e destaca desenvolvimento

Gestão Fazendária reforça campanha do Alvará 2025 com desconto de 10%

Bem-Estar Animal faz orientações sobre adoção responsável em Cuiabá