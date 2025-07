Baixinha tem lei que institui o Dia de Combate à Alienação Parental sancionada

Momento MT |Do R7

Larissa Malheiros – Assessoria da vereadora Baixinha Giraldelli O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), sancionou a lei de autoria da vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade), que institui o dia 25 de abril como o Dia Municipal de Combate à Alienação Parental. O ato de sanção ocorreu na última sexta-feira (04), no gabinete do chefe do Executivo.

