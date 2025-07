Balanço do semestre: aprovada regulamentação da vistoria em imóveis alugados Com aprovação em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o Projeto de Lei 727/23, do deputado Paulo...

Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share