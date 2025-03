Balanço Geral transmite ao vivo o Show Safra Mato Grosso 2025 e destaca a força do agronegócio em Ipiranga do Norte Nesta terça-feira (25), no segundo dia do Show Safra Mato Grosso 2025, o Balanço Geral foi transmitido ao vivo diretamente do estande... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h47 ) twitter

Nesta terça-feira (25), no segundo dia do Show Safra Mato Grosso 2025, o Balanço Geral foi transmitido ao vivo diretamente do estande da Prefeitura de Ipiranga, oferecendo uma cobertura completa do evento. A edição contou com a participação do prefeito de Ipiranga, Juliano Berticelli Zoinho (PL), da primeira-dama, Aline Turquetti Berticelli, e do prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz (Republicanos), além de outras autoridades da região.

