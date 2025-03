Balneário na MT-251 constrói piscina natural e impulsiona turismo com crédito da Desenvolve MT O balneário e restaurante Canto do Rei pegou crédito com a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – para construir... Momento MT|Do R7 04/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 04/03/2025 - 13h07 ) twitter

O balneário e restaurante Canto do Rei pegou crédito com a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – para construir uma piscina natural dentro da propriedade, localizada entre os quilômetros 29 e 30 da MT-251, rodovia que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. O objetivo da piscina é reduzir os impactos do turismo sazonal e garantir um fluxo contínuo de visitantes, além de garantir a acessibilidade para os turistas que não conseguem acessar o rio.

Saiba mais sobre essa iniciativa que promete transformar o turismo na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

