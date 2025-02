Balsa ecológica retoma operação e retira cerca de 5 toneladas de lixo

Momento MT |Do R7

Em busca de garantir o cuidado e a preservação ambiental, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos – Limpurb, retomou nesta semana o serviço da balsa ecológica, que realiza a limpeza de lixo proveniente do descarte irregular nas margens do Rio Cuiabá. Retomada em 22 de janeiro, a embarcação já retirou cerca de cinco toneladas de material irregular. A balsa estava operando sem a licença expedida pela Marinha do Brasil, o que foi regularizado recentemente.

