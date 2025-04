Banco Vermelho é inaugurado em Sapezal na luta contra o feminicídio Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (9) o “Banco Vermelho” na cidade de Sapezal (a 480 km de Cuiabá), localizado em frente à... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h26 ) twitter

Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (9) o "Banco Vermelho" na cidade de Sapezal (a 480 km de Cuiabá), localizado em frente à Câmara Municipal, visando promover a conscientização e a reflexão permanente sobre o combate à violência doméstica, além de homenagear as vítimas de feminicídio. A solenidade contou com a presença do promotor de Justiça Alvaro Schiefler Fontes, do prefeito Claudio Scariote, do vice-prefeito Mauro Galvão e de representantes do Judiciário, das polícias Civil e Militar, do Conselho Municipal de Políticas em Defesa das Mulheres, bem como de vereadores e secretários municipais.A Lei 14.942/2024 prevê a instalação de bancos vermelhos, em espaços públicos, com mensagens de reflexão sobre a violência contra a mulher e contatos para denúncia e suporte a vítimas. Em Sapezal, o banco traz estatísticas sobre essa prática e telefones para estimular a denúncia.

