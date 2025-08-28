Bancos e lojistas criticam exigência de aviso antes de negativar devedores Representantes de bancos e do comércio criticaram, em audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a proposta que...

Representantes de bancos e do comércio criticaram, em audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a proposta que prevê a necessidade de notificação do devedor — com aviso de recebimento (AR) — para que seu nome possa ser incluído em cadastros de proteção ao crédito. Segundo eles, a exigência pode atrasar os registros e elevar o custo geral dos empréstimos.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: