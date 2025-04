Momento MT |Do R7

Banda Calorosa lança nova música que abre EP selecionado em edital da Secel A Banda Calorosa lança, na próxima sexta-feira (25.4), seu novo single “De Emetê (DMT)”, em todas as plataformas de streaming. Fazendo...

A Banda Calorosa lança, na próxima sexta-feira (25.4), seu novo single “De Emetê (DMT)”, em todas as plataformas de streaming. Fazendo uma imersão pela ancestralidade mato-grossense, a música é o abre-alas do próximo EP da banda, selecionado no edital Viver Cultura – edição Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o lançamento!

Leia Mais em Momento MT: