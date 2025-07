Banda Municipal e estudantes da rede pública participam da 4ª edição do Festival Cultural “Levar a cultura, o entretenimento e as manifestações tradicionais do nosso povo é uma das metas de nosso trabalho junto aos segmentos... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h57 ) twitter

“Levar a cultura, o entretenimento e as manifestações tradicionais do nosso povo é uma das metas de nosso trabalho junto aos segmentos culturais de Várzea Grande” Alunos das Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB´s) ‘Senhora Dirce Leite de Campos’ e ‘Paulo Freire’, participaram da quarta edição do Festival Cultural de Várzea Grande. O evento ocorreu nos dias 4 e 5 de julho, na praça do Jardim Glória II. O evento, aberto a todo o público, contou com shows e apresentações culturais, gastronomia com comidas típicas, teatro, música e diversas atrações.

