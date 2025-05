Bandeirantes e Fernando Correia serão interditadas por causa de obra

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa a população em geral que neste domingo (4) a Avenida Bandeirantes e a Rua Fernando Correia da Costa estarão interditadas das 6h às 18h no trecho que compreende a obra do terminal urbano de ônibus, no Centro de Rondonópolis.

