Bárbara Evans investe em look justo e de grife para festança da filha: ‘Ayla fez 3 anos’ A influenciadora Bárbara Evans, usou um look à la Marilyn Monroe para a festança de aniversário de 3 anos da filha, Ayla, na tarde... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 20h05 ) twitter

A influenciadora Bárbara Evans, usou um look à la Marilyn Monroe para a festança de aniversário de 3 anos da filha, Ayla, na tarde deste sábado (5), na casa da família. A decoração repleta de detalhes contou com laço enorme com balões na porta da casa.

